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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت از ساعت ۱۵ تا ۱۸

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت از ساعت ۱۵ تا ۱۸

پاکدشت- روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت خبر داد و اعلام کرد این صدا ناشی از عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد که پنج مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، روز یکشنبه سوم آبان در شهرستان پاکدشت منهدم شده است.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات انهدام مهمات ساعت ۱۱ انجام شده و با توجه به تفاوت نوع و قدرت انفجاری مهمات باقی‌مانده، احتمال شنیده شدن صدای انفجار ناشی از این عملیات از ساعت ۱۵ تا ۱۸ امروز وجود دارد.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به اینکه برخی از این مهمات از گذشته باقی مانده‌اند، از شهروندان خواست ضمن حفظ خونسردی، نگران صداهای ناشی از این عملیات فنی نباشند و به شایعات توجه نکنند.

کد مطلب 6989268

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