قایق صیادی متخلف در اسکله کنگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیلات استان بوشهر، در راستای تشدید اقدامات کنترلی و مقابله با صید غیرمجاز و استفاده از ادوات صید ممنوعه محاصره‌ای، عوامل گشت ساحلی پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان دیر، به‌صورت مشترک با عوامل گشت پست کنترل مرزی و مراقبتی اسکله صیادی کنگان، در جریان گشت و پایش محدوده ضلع شمالی اسکله صیادی کنگان، موفق به شناسایی یک فروند قایق صیادی حامل سه طاقه تور ممنوعه محاصره‌ای شدند.

پس از شناسایی شناور و ادوات صید ممنوعه، اقدامات اولیه جهت انتقال شناور و تورهای مکشوفه به مقر پست کنترل مرزی و مراقبتی اسکله صیادی کنگان به‌منظور انجام مراحل قانونی صورت گرفت.

در همین راستا، پس از هماهنگی با مقام قضایی و تنظیم صورت‌جلسه مربوطه، شناور به همراه تورهای مکشوفه به عوامل پست کنترل مرزی و مراقبتی اسکله صیادی کنگان تحویل داده شد تا اقدامات قانونی لازم در خصوص آن انجام شود.

در ادامه این عملیات، قایق صیادی مذکور طی هماهنگی با مقام قضایی تا تعیین تکلیف تحویل پست کنترل کنگان شد و سه طاقه تور ممنوعه محاصره‌ای مکشوفه به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال به انبار پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان دیر منتقل شد.

همچنین پرونده تخلف صیادی مربوط به شناور تشکیل و جهت رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.