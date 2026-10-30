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۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۹

اجتماع حماسی مردم شهرستان محلات در شب ۲۴۴ تجدید میثاق با رهبری

اجتماع حماسی مردم شهرستان محلات در شب ۲۴۴ تجدید میثاق با رهبری

محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم شهرستان محلات در شب ۲۴۴ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6994684

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