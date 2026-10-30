https://mehrnews.com/x3dtfG ۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۹ کد مطلب 6994684 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۹ اجتماع حماسی مردم شهرستان محلات در شب ۲۴۴ تجدید میثاق با رهبری محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم شهرستان محلات در شب ۲۴۴ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6994684 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۴۴ مردم ارومیه در شبهای مقاومت ملی در سنگر خیابان ۲۴۴ شب اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده سلماس در خیابان اجتماع شبانه مردم گرگان در پاسداشت آرمانهای شهدا خیابانهای گالیکش میزبان حضور شبانه مردم شد کلاله همچنان پای کار وطن؛ حضور شبانه مردم در میدان برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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