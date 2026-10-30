https://mehrnews.com/x3dtfL ۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۸ کد مطلب 6994688 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۸ میدانداری مردم خمین در شب ۲۴۴ تجدیدعهد با رهبری خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در شب ۲۴۴ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6994688 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری ۲۴۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در خمین شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و چهل و یکمین شب تجدیدعهد با رهبری روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۶ شب خروش مردم دیار آفتاب روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۰ شب خروش مردم دیار آفتاب ۲۴۴ شب اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده سلماس در خیابان اجتماع ۲۴۴ مردم ارومیه در شبهای مقاومت ملی در سنگر خیابان اجتماع شبانه مردم گرگان در پاسداشت آرمانهای شهدا خیابانهای گالیکش میزبان حضور شبانه مردم شد برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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