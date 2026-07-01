ثبت بیش از ۱۱ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت تردد بیش از ۱۱ میلیون خودرو در محورهای ورودی و خروجی استان طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط سامانه های هوشمند ترددشمار، در این مدت ۵ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۲۷۶ وسیله نقلیه وارد استان گیلان و ۵ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۴۶۹ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده اند که نشان دهنده حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی گیلان است.

مرادی با اشاره به پرترددترین محورهای ورودی استان، افزود: آزادراه قزوین-رشت با ثبت ورود ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۸۷۹ وسیله نقلیه، بیشترین سهم تردد ورودی را به خود اختصاص داده و پس از آن محور رامسر-چابکسر با یک میلیون و ۸۸۰ هزار و ۹۶ وسیله نقلیه در رتبه دوم قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای گیلان در خصوص محورهای خروجی نیز تصریح کرد: آزادراه قزوین-رشت با ثبت خروج ۲ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۳۰ وسیله نقلیه، پرترددترین محور خروجی استان بوده و محور رامسر-چابکسر نیز با یک میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۸ وسیله نقلیه در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد سامانه اطلاع رسانی ۱۴۱، تصریح کرد: در خردادماه سال جاری، کارشناسان این سامانه به ۴ هزار و ۳۸۴ تماس مردمی پاسخ داده و ۸۰ پیام نیز از طریق سامانه ثبت و پیگیری شده است.

مرادی تصریح کرد: سامانه ۱۴۱ به عنوان مرجع جامع اطلاع رسانی وضعیت راهها، ترافیک، انسدادها و شرایط جوی، به صورت شبانه روزی خدمات مورد نیاز کاربران جادهای را ارائه می کند و نقش مهمی در برنامه ریزی سفرهای ایمن و آگاهانه دارد.