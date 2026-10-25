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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

آماده‌باش دهها هزار نظامی اسرائیلی

آماده‌باش دهها هزار نظامی اسرائیلی

ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات کنست این رژیم به بالاترین سطح آماده‌باش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی «کان» گزارش داد که ارتش این رژیم در آستانه انتخابات روز سه‌شنبه، سطح آماده‌باش خود را به بالاترین حد افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، ده‌ها هزار نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله نوار غزه، لبنان، کرانه باختری و اطراف قدس مستقر شده‌اند.

انتخابات کنست در ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه آغاز شد زیرا طبق قانون انتخابات در فلسطین اشغالی حدود یک هفته پیش از انتخابات اصلی، انتخابات در ارتش برگزار می‌شود.

انتخابات کنست در فلسطین اشغالی، در سه مرحله انجام می‌شود. مرحله اول، اسرائیلی‌های خارج از فلسطین اشغالی؛ مرحله دوم، نظامیان و مرحله سوم و اصلی، انتخابات در فلسطین اشغالی است.

انتخابات اصلی کنست قرار است در روز سه‌شنبه پنجم آبان برگزار شود.

کد مطلب 6989426

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