به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی داداش‌تبار با تشریح اقدامات پلیس امنیت اقتصادی مازندران در مقابله با تخلفات حوزه سوخت و کالا اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره عرضه خارج از شبکه نفت‌گاز در یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان آمل، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در جریان بررسی‌های اولیه، یکی از کارکنان جایگاه شناسایی و دستگیر شد و هشت کارت سوخت متعلق به کامیون‌ها و خودروهای سنگین از وی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضایی و بررسی تراکنش کارت‌های سوخت از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تخلفات مربوط به عرضه خارج از شبکه احراز شد.

داداش‌تبار با اشاره به شناسایی شبکه‌ای ۱۱ نفره در این پرونده گفت: بررسی‌ها نشان داد در مجموع ۱۴ هزار و ۸۶ لیتر گازوئیل خارج از شبکه رسمی توزیع شده که ارزش آن بیش از ۱۹ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه پرونده این تخلف تشکیل شده است، افزود: رسیدگی به ابعاد مختلف موضوع ادامه دارد و مقابله با قاچاق سوخت و انحراف فرآورده‌های نفتی از شبکه رسمی توزیع در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف ۲۵۰ تن برنج طارم ثبت‌نشده در مازندران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران در ادامه از شناسایی ۲۵۰ تن برنج طارم ثبت‌نشده در یک واحد شالیکوبی خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس با همکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت از یک واحد شالیکوبی در حوزه استحفاظی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، ۲۵۰ تن برنج طارم در انبار این واحد شناسایی شد که طبق استعلام‌های انجام‌شده، موجودی آن در سامانه جامع انبارها و تجارت ثبت نشده بود.

داداش‌تبار ارزش برنج‌های شناسایی‌شده را بر اساس ارزیابی کارشناسان جهاد کشاورزی، ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.