۱۴ پژوهشگر خراسان شمالی در لیست پراستنادهای ۲۰۲۶ حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، از تعداد ۲ هزار و ۶۷۸ دانشمند پراستناد کشور در لیست سال ۲۰۲۶، سهم خراسان شمالی ۱۴ نفر است و در بین ۱۰ دانشگاه برتر کشور، دانشگاهی از خراسان شمالی دیده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، از حدود ۸۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های خراسان شمالی، فقط ۱۴ نفر در این لیست حضور دارند که در مقایسه با دیگر استان‌ها عدد پایینی است.

طبق گزارش پژوهشگران استنفورد در انتشارات الزویر و شبکه پژوهشگران پراستناد، لیست دانشگاه‌ها بر حسب بالاترین درصد پژوهشگر پراستناد مرتب شده است و مجتمع آموزش عالی اسفراین با ۵.۷ درصد، دانشگاه بجنورد با ۲.۵ درصد و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با ۱.۹ درصد، سه دانشگاه برتر استان به ترتیب اولویت هستند.

بر پایه این لیست، در هر دانشگاه اسامی به ترتیب رتبه عضو در آن دانشگاه مرتب شده است که بهترین رتبه کل در جهان (زیر صد هزار) در بین همه دانشگاه‌های خراسان شمالی به ترتیب از آن دکتر محمد حاتمی از مجتمع آموزش عالی فنی اسفراین، دکتر اعظم سبحانی از دانشگاه کوثر بجنورد، دکتر سونیا فتحی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دکتر علی خرسند و دکتر صدیقه عباسی از مجتمع آموزش عالی اسفراین و دکتر امین جاجرمی از دانشگاه بجنورد است.