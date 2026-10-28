به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی شامگاه چهارشنبه در نشست معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور استاندار خراسان جنوبی و نمایندگان شهرستان‌های بیرجند، خوسف، درمیان، قاینات و زیرکوه اظهار کرد: معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در جریان حضور خود در استان، از جاذبه‌های گردشگری بازدید کرده و با ظرفیت‌های خراسان جنوبی از نزدیک آشنا شده است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی در شهرستان‌های استان با حضور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی افزود: بر اساس دستورالعمل جدید، انجمن هتل‌ها و انجمن مجتمع‌های گردشگری و پذیرایی خراسان جنوبی باید با یکدیگر ادغام شوند.

در ادامه این نشست، جمعی از فعالان حوزه گردشگری به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و مشکلات خود پرداختند.

ضرورت استفاده از نظرات فعالان گردشگری در تدوین دستورالعمل‌ها، حفظ اصالت صنایع دستی خراسان جنوبی، جلوگیری از دولتی‌شدن بخش گردشگری، ایجاد هم‌خانه در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعه گردشگری روستایی و تدوین شرح وظایف راهنمایان گردشگری از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین برگزار نشدن نشست با فعالان گردشگری از سوی فرماندار نهبندان، ضرورت افزایش تعاملات گردشگری با استان فراه افغانستان و انجام سفر مشترک فعالان گردشگری به این استان با همراهی استاندار، راه‌اندازی نخستین دفتر حرفه‌ای گردشگری کشور در خراسان جنوبی و مشکلات بانکی فعالان این حوزه از دیگر محورهای مطرح‌شده بود.

فعالان گردشگری همچنین با اشاره به گستردگی مرز خراسان جنوبی با افغانستان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه گردشگری تأکید کردند و افزایش سعه‌صدر مسئولان در مواجهه با مسائل و مطالبات فعالان این بخش را خواستار شدند.