مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گذر امواج جوی در ساعات ظهر امروز موجب افزایش ابر در برخی مناطق استان، به‌ویژه نیمه شمالی، شد و در نقاطی نیز رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق رخ داد.

وی افزود: این شرایط تا ظهر فردا ادامه دارد و در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات استان، افزایش ابر و رشد ابرهای همرفتی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش بادهای لحظه‌ای همراه باشد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با اشاره به احتمال وقوع مه در ارتفاعات شمالی استان طی صبح فردا گفت: این پدیده می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود؛ بنابراین رانندگان در این مناطق باید احتیاط لازم را داشته باشند.

آخوندی ادامه داد: از ظهر فردا به‌تدریج جو استان پایدار می‌شود و این وضعیت تا حدود ظهر پنجشنبه ادامه خواهد داشت. در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و همچنین بخش نخست روز پنجشنبه، آسمان بیشتر مناطق استان صاف و آفتابی خواهد بود، هرچند در برخی نقاط افزایش ابر دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از بعدازظهر پنجشنبه بیان کرد: این سامانه از جنوب استان وارد می‌شود و در ابتدا مناطقی مانند آوج، آبگرم و بوئین‌زهرا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روز جمعه نیز انتظار داریم بخش عمده‌ای از استان شاهد فعالیت این سامانه و بارش باران باشد و در برخی مناطق رعدوبرق نیز رخ دهد.

این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه جزئیات دقیق‌تر فعالیت سامانه بارشی در اطلاعیه‌های بعدی اعلام می‌شود، از شهروندان خواست در روزهای آینده پیگیر اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی باشند.

آخوندی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: شب‌های سرد همچنان در پیش است و حداقل دمای ثبت‌شده در شهر آوج طی شب گذشته به پنج درجه سلسیوس رسید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به صاف و آفتابی بودن آسمان در روزهای آینده، دمای بیشینه در روزهای فردا و پس‌فردا اندکی افزایش می‌یابد، اما سرمای شبانه همچنان ادامه خواهد داشت.

