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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

آق‌قلا گرم‌ترین و علی‌آباد کتول خنک‌ترین نقطه گلستان شد

آق‌قلا گرم‌ترین و علی‌آباد کتول خنک‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان- بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ثبت دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و علی‌آباد کتول با ۱۶ درجه خنک‌ترین نقطه استان در روز یکشنبه سوم آبان‌ماه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان، در روز یکشنبه سوم آبان‌ماه، بیشینه دمای هوا در آق‌قلا به ۲۹ درجه سانتی‌گراد رسید و این شهرستان گرم‌ترین نقطه استان بود.

همچنین علی‌آباد کتول با ثبت کمینه دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

بر اساس این گزارش، دمای هوای گرگان بین ۱۷ تا ۲۷ درجه، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه بین ۱۲ تا ۲۵ درجه، انبارالوم بین ۱۸ تا ۲۷ درجه و مراوه‌تپه بین ۱۷ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

دمای هوا در کلاله بین ۱۶ تا ۲۶ درجه، مینودشت بین ۱۸ تا ۲۶ درجه، گنبدکاووس بین ۱۷ تا ۲۷ درجه و هاشم‌آباد بین ۱۷ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

همچنین در بندرترکمن دمای ۱۸ تا ۲۶ درجه، اینچه‌برون ۱۷ تا ۲۷ درجه، بندرگز ۱۹ تا ۲۸ درجه و کارکنده ۱۷ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید.

دمای هوای علی‌آباد کتول نیز بین ۱۶ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

کد مطلب 6989800

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