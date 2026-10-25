۵ جواز تأسیس صنایع تبدیلی در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب هاشمی شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در مهرماه سال جاری، پنج فقره جواز تأسیس با ظرفیت ۷۳ هزار و ۲۰۰ تن در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی در این استان صادر شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این واحدها برای ۸۲ نفر اشتغال‌زایی ایجاد کنند و همچنین به افزایش جذب مواد غذایی خام و کاهش ضایعات کشاورزی کمک کنند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه توسعه این صنایع، یکی از راهبردهای مهم برای ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی در خوزستان است، عنوان کرد: ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید از مزایای اجرای طرح‌های کشاورزی در این حوزه است.