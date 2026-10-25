به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند عصر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دامپروری، شیلات و آبزیان لرستان اظهار کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی لرستان و استان‌های همجوار فراهم کرده است تا کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های مختلف کشاورزی بتوانند از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های خود بهره ببرند.

تأمین خوراک باکیفیت؛ نیاز اساسی آبزی‌پروران

وی با اشاره به جایگاه لرستان در صنعت آبزی‌پروری کشور افزود: استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه تولید ماهیان سردابی برخوردار است و توسعه این صنعت به تقویت زیرساخت‌ها و تأمین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز تولیدکنندگان وابستگی دارد.

مدیرکل شیلات لرستان، خوراک باکیفیت را یکی از نیازهای اساسی مزارع پرورش ماهی دانست و تصریح کرد: حضور کارخانه‌های تولید خوراک آبزیان در این نمایشگاه، امکان آشنایی مستقیم تولیدکنندگان استان با محصولات و توانمندی‌های این مجموعه‌ها را فراهم کرده است.

بیرانوند ادامه داد: آبزی‌پروران می‌توانند با حضور در نمایشگاه، مذاکرات لازم را با تولیدکنندگان خوراک انجام دهند و زمینه انعقاد قرارداد برای تأمین خوراک موردنیاز مزارع خود را فراهم کنند.

تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مزارع پرورش ماهی

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان خوراک آبزیان و بهره‌برداران مزارع پرورش ماهی گفت: توسعه این ارتباط می‌تواند دسترسی آبزی‌پروران به خوراک باکیفیت را تسهیل کند و در تأمین نیازهای تولید و کاهش بخشی از مشکلات فعالان این حوزه مؤثر باشد.

مدیرکل شیلات لرستان ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه و افزایش تعامل میان فعالان صنعت شیلات، زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و بهبود روند فعالیت مزارع پرورش ماهی در استان را فراهم کند.

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دامپروری، شیلات و آبزیان لرستان از سوم تا ششم آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار می‌شود و بستری برای معرفی محصولات، تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با بخش کشاورزی و شیلات و گسترش ارتباط میان تولیدکنندگان و بهره‌برداران فراهم کرده است.