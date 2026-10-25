https://mehrnews.com/x3drfB ۴ آبان ۱۴۰۵، ۳:۰۹ کد مطلب 6989878 استانها گلستان استانها گلستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۳:۰۹ کلالهایها بار دیگر در تجمع شبانه گرد هم آمدند کلاله- مردم کلاله در ادامه تجمعهای شبانه، با حضور در جمعی مردمی، بر استمرار این گردهماییها تأکید کردند. دریافت 3 MB کد مطلب 6989878 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سی و نهمین حماسه حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن عزاداری ایام فاطمیه در کاشمر همزمان با تجمعات شبانه میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۹ تجمعات شب ۲۳۹ ایستادگی مردم میبد؛ از سوگ فاطمی تا حماسه حضور قرار ۲۳۹ مردم رودسر در میدان همزمان با شب های های فاطمیه دویست و سی و نهمین شب اجتماع مردم دیّر برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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