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۴ آبان ۱۴۰۵، ۳:۰۹

کلاله‌ای‌ها بار دیگر در تجمع شبانه گرد هم آمدند

کلاله‌ای‌ها بار دیگر در تجمع شبانه گرد هم آمدند

کلاله- مردم کلاله در ادامه تجمع‌های شبانه، با حضور در جمعی مردمی، بر استمرار این گردهمایی‌ها تأکید کردند.

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کد مطلب 6989878

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