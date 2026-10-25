https://mehrnews.com/x3drdX ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6989847 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۹ میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۹ تجمعات خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۹ تجمعات را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6989847 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت؛ طنین نوای عهد و مقاومت مردم اراک شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۷ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب روایت ۲۳۶ شب خستگیناپذیری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت فقیه شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۳۶ تجدید میثاق با رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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