محمدبیگی: پرونده فروش اینترنتی دارو باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، در تشریح نشست اخیر کمیته الکترونیک سلامت، با اشاره به گزارش رئیس سازمان غذا و دارو درباره سامانه تیتک، گفت: رئیس سازمان غذا و دارو در این نشست درباره اقدامات انجام‌شده، ظرفیت‌های سامانه تیتک برای کنترل و رهگیری دارو و مقابله با قاچاق کالا و ارز در حوزه سلامت توضیحاتی ارائه کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات ساختاری و مدیریتی سامانه تیتک و مباحث مطرح‌شده از سوی اعضای کمیته، مقرر شد نظارت بر این سامانه با دقت بیشتری انجام شود و چالش‌های آن به‌صورت ویژه در دستور کار بررسی و رسیدگی نهادهای نظارتی قرار گیرد.

محمدبیگی با اشاره به گزارش مدیر پروژه نظارت بر فروش اینترنتی دارو درباره تخلفات حوزه حمل‌ونقل و فروش اینترنتی دارو، گفت: در این نشست، گزارش‌هایی درباره تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و فروش اینترنتی دارو ارائه شد، متاسفانه در عمل، با فروش اینترنتی دارو شاهد جمع شدن برخی اقلام دارویی از بازار به شکل‌های غیرقانونی هستیم؛ موضوعی که ضرورت نظارت جدی بر این پروژه و رفع چالش‌های موجود را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اهمیت این موضوع در شرایط بحرانی افزود: به‌ویژه در ایام جنگ، تصمیم‌گیری درباره چنین پروژه‌هایی از منظر پدافند سلامت اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو، پرونده فروش اینترنتی دارو همچنان در کمیته سلامت الکترونیک باز خواهد ماند و بررسی و پیگیری آن ادامه می‌یابد.