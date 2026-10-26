حضور بازیگر سینما در یک کنسرت؛ نواب صفوی در ارکستر «دماوند» تک نواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت ارکستر سازهای کلاسیک «دماوند» روز پنجشنبه چهاردهم آبان به رهبری ارکستر بهزاد رهنما در قالب یک کنسرت «نوستالژی» به میزبانی مجموعه «رزمال» تهران برگزار می شود.

براساس برنامه‌ریزی های انجام گرفته در این کنسرت کاوه کشاورز کنسرت مایستر، هومن اتابکی مدیر هنری، داریوش رزاقی مدیر ارکستر، مهدی مصطفوی مدیر اجرایی ارکستر، مهدی طالبی مدیر برنامه، مجتبی فغانی خواننده و مجید ترکاشوند خواننده برخی از اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

از دیگر نکات جالب توجه این اجرای زنده حضور حسام نواب صفوی بازیگر سینما در جمع گروه نوازندگان است که براساس برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است به عنوان تک نواز پیانو در برنامه حضور داشته باشد.

این بازیگر سینما از جمله هنرمندانی است که طی سال های گذشته به صورت حرفه ای نوازندگی پیانو را دنبال کرده و حتی در مقطعی هم به تدریس این ساز مشغول بوده است. ضمن اینکه اجرای برنامه در یکی از کنسرت های فرزاد فرزین با قطعه «صلح» به عنوان نوازنده پیانو بخشی از فعالیت های اجرایی نواب صفوی در موسیقی محسوب می شوند.