دستور پیگیری ویژه برای محور مهران-دهلران -اندیمشک

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی وقوع تصادف دلخراش در محور دهلران - اندیمشک که منجر به جان باختن ۶ تن از هموطنان و هم‌استانی‌ها شد، ضمن ابراز تأسف شدید و تسلیت به بازماندگان، از برگزاری جلسه اضطراری با معاونان وزارت راه و شهرسازی در روز آینده خبر داد.

وی اظهار داشت: روز گذشته و امروز شاهد حادثه‌ای تلخ در محور مواصلاتی دهلران و اندیمشک بودیم. این مسئله امروز به‌طور ویژه در ستاد اربعین مطرح شد و بلافاصله هماهنگی‌های لازم با معاونان مربوطه وزیر راه و شهرسازی (از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و حوزه برنامه‌ریزی) و مدیران استانی صورت گرفت تا فردا (دوشنبه) جلسه اضطراری برای رسیدگی فوری به وضعیت این محور تشکیل شود.

استاندار ایلام با اشاره به ویژگی‌های این مسیر تصریح کرد: محور مهران - دهلران - اندیمشک به طول ۸۷ کیلومتر، یکی از محورهای پرحادثه استان است. اگرچه در این مسیر ۱۷ کیلومتر دوبانده شده است، اما به دلیل حجم عملیات‌های در حال اجرا و افزایش ترددهای جاده‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر کارفرما و تسریع در روند پروژه‌ها هستیم.

وی افزود: با توجه به اتفاقات اخیر در مرزهای سایر نقاط کشور، حجم تردد به سمت مرز مهران افزایش یافته و ترافیک این مسیر سنگین‌تر شده است؛ بنابراین سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است. در حال حاضر حدود ۲۰ کیلومتر از این مسیر آماده آسفالت‌ریزی است که پیگیری‌های گسترده‌ای طی ماه‌های گذشته و به‌ویژه امروز در تهران برای تأمین مطالبات پیمانکاران انجام شده است.

کرمی در ادامه به مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: اعتبار هزار میلیارد تومانی برای محور «صالح‌آباد - مهران» در دستور کار قرار دارد و توسط سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است.

استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: جلسه اضطراری فردا با حضور دستگاه‌های متولی به‌منظور ارائه برنامه‌های عملیاتی و تسریع در روند اجرای پروژه‌های راهسازی برگزار خواهد شد تا با رفع نواقص و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی، شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم؛ چرا که محور مهران - دهلران - اندیمشک به‌عنوان یکی از مسیرهای ترانزیتی و اربعینی، در اولویت نخست پروژه‌های عمرانی استان قرار دارد.