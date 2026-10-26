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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۳

کشف ۳ تن چوب قاچاق و توقیف بیل مکانیکی در کامیاران

کشف ۳ تن چوب قاچاق و توقیف بیل مکانیکی در کامیاران

کامیاران- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از کشف و توقیف سه تن چوب قاچاق بید خودرو در گلوگاه کامیاران و توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی به دلیل تخریب اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق چوب و زغال، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی کامیاران با همکاری نیروهای انتظامی مستقر در گلوگاه شهید میرجلیلی، یک کامیون حامل سه تن چوب بید خودرو را توقیف کردند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد محموله چوب قاچاق از سنندج بارگیری شده و قرار بود به خارج از استان منتقل شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان بیان کرد: محموله کشف‌شده با استناد به ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف و با دستور مقام قضایی برای طی مراحل قانونی به پارکینگ اداره منتقل شد.

توقیف بیل مکانیکی در اراضی ملی

مفاخری همچنین از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی حین تخریب اراضی ملی در روستای یمینان سفلی از توابع شهرستان کامیاران خبر داد و گفت: این اقدام توسط نیروهای یگان حفاظت سرجنگل‌بانی موچش انجام شد و به عملیات تخریب پایان داده شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از توقیف دستگاه، محدوده تخریب‌شده برداشت و مستندسازی شد و احضار متخلفان برای پیگیری مراحل قضایی در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 6990025

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