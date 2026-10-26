پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح دوشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان در روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر خواهد بود و از ساعات ظهر تا شب، با رشد و گسترش ابرهای همرفتی، ناپایداری‌های جوی در مناطق مختلف استان تشدید می‌شود.

وی افزود: این شرایط به‌ویژه در ارتفاعات و شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد، رودان، بندرعباس، میناب، بستک، خمیر، لنگه و قشم، سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در این مناطق احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ، توفان تندری، بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد. همچنین وزش تندبادهای لحظه‌ای، بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا از دیگر پیامدهای این ناپایداری‌ها خواهد بود.

حمزه‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و هنگام تردد در ساعات عصرگاهی، به‌ویژه در مناطق مستعد بارندگی و سیلاب، احتیاط لازم را داشته باشند.

افزایش سرعت باد و مواج شدن دریا

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش سرعت بادهای شمال‌غربی در خلیج فارس و محدوده جزایر کیش و لاوان موجب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان افزود: در محدوده شمال تنگه هرمز، به‌ویژه در اطراف جزایر قشم، هرمز، هنگام و لارک و همچنین مناطق ساحلی بندرعباس، خمیر، لنگه و سیریک، وقوع ناپایداری‌های جوی، تندبادهای لحظه‌ای، گردوخاک و مواج شدن موقتی دریا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با اشاره به ضرورت تأمین ایمنی ترددهای دریایی تصریح کرد: لازم است تمهیدات لازم در بنادر مرکزی و غربی استان برای تردد ایمن شناورها اتخاذ شود و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی در ساعات یادشده از رفتن به دریا خودداری کنند.

تداوم ناپایداری‌ها تا روز سه‌شنبه

وی خاطرنشان کرد: شرایط ناپایدار جوی در روز سه‌شنبه نیز در استان هرمزگان ادامه خواهد داشت و شهروندان و فعالان دریایی باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره تغییرات دمایی استان گفت: در این مدت، نوسان یک تا دو درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.