پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز یکشنبه ۳ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح یکشنبه از تشدید ناپایداری‌های جوی در مناطق مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: مطابق با هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۵، امروز یکشنبه سوم آبان‌ماه، در ساعات ظهر تا شب، وقوع توفان‌های تندری در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو اظهار کرد: آسمان استان در ساعات ابتدایی روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما از ظهر تا شب، به‌ویژه در ارتفاعات و شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد، رودان، بندرعباس، بستک، خمیر، لنگه و قشم، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و توفان‌های تندری دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان افزود: در برخی مناطق استان، به‌ویژه سواحل شمالی تنگه هرمز و نقاط شرقی، احتمال بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع تندبادهای لحظه‌ای، ایجاد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

حمزه‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان فعالیت این سامانه جوی، از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و هنگام تردد در ساعات عصرگاهی، احتیاط لازم را داشته باشند.

احتمال مواج شدن دریا و وقوع تندباد در محدوده تنگه هرمز

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و شب، وقوع تندبادهای لحظه‌ای، گردوخاک و مواج شدن موقتی دریا در شمال تنگه هرمز، به‌ویژه در محدوده جزایر قشم، هرمز، هنگام و لارک و همچنین مناطق دریایی بندرعباس، خمیر، لنگه و سیریک محتمل است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، لازم است تمهیدات ایمنی در بنادر مرکزی استان برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک، صیادی و تفریحی، در نظر گرفته شود.

نوسان محدود دما در هرمزگان

حمزه‌نژاد در بخش دیگری از پیش‌بینی وضعیت جوی استان، از نوسان یک تا دو درجه‌ای دما خبر داد و گفت: از نظر دمایی، تغییرات قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و دمای استان در محدوده نوسان یک تا دو درجه‌ای خواهد بود.