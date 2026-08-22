به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح شنبه در خصوص پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، اظهار کرد: بعداز ظهر و شب با تشدید ناپایداری جوی، وقوع طوفان تندری، رگبار نسبتاً شدید باران و رعدوبرق، تندباد لحظهای، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در نقاط شمالی، مرکزی و غربی هرمزگان و تنگه هرمز پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط در نقاطی از شهرستانهای حاجیآباد، بستک، خمیر، بندرلنگه، بندرعباس و قشم و همچنین شمال تنگه هرمز موجب مواج شدن موقتی دریا خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات، قرار گرفتن در بستر رودخانههای فصلی و رفتوآمدهای جادهای در ساعات عصر و شب با توجه به شرایط ناپایدار جوی، احتیاط لازم صورت گیرد.
حمزهنژاد ادامه داد: بعدازظهر و شب نواحی شمالی تنگه هرمز به ویژه محدوده بندرعباس، قشم، خمیر، بندرلنگه، تنب بزرگ و کوچک و سیری با وزش تندباد لحظهای و مواج شدن دریا همراه خواهد بود.
وی گفت: در این مدت بیشینه سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی و غربی استان اتخاذ شود و شناورهای سبک و صیادی در این ساعات از دریاروی خودداری کنند.
حمزهنژاد، افزود: از امروز تا روز دوشنبه افزایش محسوس دما در استان به ویژه در نیمه شرقی پیشبینی میشود که این افزایش دما روز یکشنبه یکم شهریورماه محسوستر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش رطوبت نسبی هوا در ساعات ظهر و افزایش محسوس دما توصیه میشود از رفتوآمد های غیرضروری و فعالیت در فضای باز به ویژه در ساعات ظهر خودداری شود.
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