خسارت ۱۰۰ درصدی ۵۶ واحد مسکونی در شهر ایلام طی جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح دوشنبه در بازدید از مراحل ساخت منازل خسارت دیده در شهر ایلام با اشاره به خسارت ۱۰۰ درصدی ۵۶ واحد مسکونی در شهر ایلام اظهار کرد: آواربرداری حدود ۴۰ واحد به‌طور کامل انجام شده و برای بیش از نیمی از این واحدها پروانه ساختمانی صادر شده است؛ این واحدها وارد مرحله ساخت‌وساز شده‌اند.

وی افزود: بنیاد مسکن استان برای آواربرداری، صدور پروانه و پرداخت اقساط مربوط به سایر واحدها آمادگی دارد تا زمینه آغاز عملیات ساخت‌وساز برای مالکان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام در ادامه، از پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بالا بازدید کرد و گفت: دو بلوک از مجتمع مسکونی ۶۳۰ واحدی تپه‌ماهور پیشرفت مناسبی دارند؛ دو بلوک دیگر نیز برای تکمیل به‌صورت امانی در اختیار بنیاد مسکن استان قرار گرفته و دو بلوک دیگر توسط پیمانکار در حال اجراست. این پروژه‌ها فعال هستند و پیش‌بینی می‌شود دو تا سه بلوک تا دهه مبارک فجر تکمیل و به مردم تحویل داده شود.

دارابی همچنین با اشاره به پروژه ۶۰ واحدی بلوار شهرداری بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه تکمیل شده و با نصب آسانسورها، متقاضیان در حال تکمیل آورده و انجام مراحل نهایی اقساط برای سکونت در واحدها هستند.

وی درباره پروژه ۱۶۰ واحدی بلوار دانشجو نیز گفت: ۱۰۴ واحد این پروژه در مراحل تکمیلی و نهایی قرار دارند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برسند.