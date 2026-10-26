به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غلامی صبح دوشنبه در نشست بررسی مرمت گنبد سلطانیه با اشاره به اجرای طرح سامان‌دهی و حفاظت از جبهه شرقی این مجموعه اظهار کرد: این پروژه با تمرکز بر پایدارسازی شیب‌ها، حفاظت از خاک و ایمن‌سازی ترانشه‌های باستان‌شناسی در حال اجراست.

وی افزود: ترانشه‌های عمیق باستان‌شناسی در جبهه شرقی گنبد سلطانیه طی حدود نیم قرن گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار داشته‌اند و اکنون با هدف حفاظت از ساختارهای تاریخی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای بازدید عمومی، اقدامات لازم برای پایدارسازی این محدوده در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، استفاده از توری‌های حفاظتی را از جمله اقدامات اجرایی این طرح برشمرد و گفت: این اقدامات با هدف تثبیت شیب‌ها، جلوگیری از ریزش سنگ و حفاظت از خاک انجام می‌شود تا ضمن کاهش مخاطرات احتمالی، شرایط ایمن‌تری برای حضور گردشگران و پژوهشگران فراهم شود.

غلامی با اشاره به اهداف گردشگری این پروژه بیان کرد: سامان‌دهی جبهه شرقی علاوه بر حفاظت از محوطه‌های باستان‌شناسی، با هدف تسهیل دسترسی بازدیدکنندگان به بخش‌های مختلف مجموعه و فراهم‌کردن امکان بازدید از محدوده‌های کاوش‌شده دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، ورودی شرقی مجموعه سامان‌دهی و به مسیر گردشگری داخل ارگ تاریخی متصل می‌شود تا دسترسی بازدیدکنندگان از خیابان ضلع شمالی به محوطه اصلی مجموعه تسهیل شود.

وی با بیان اینکه فاز نخست پروژه برای تکمیل تا پاییز امسال برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: اجرای مراحل بعدی طرح به تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز بستگی دارد و در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی، پیش‌بینی می‌شود کل پروژه تا تابستان سال ۱۴۰۶ به پایان برسد.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه تأکید کرد: در اجرای این طرح، ایجاد تعادل میان حفاظت از ارزش‌های تاریخی و توسعه گردشگری مورد توجه قرار دارد و اقدامات حفاظتی به‌گونه‌ای دنبال می‌شود که امکان بازدید از ترانشه‌های باستان‌شناسی فراهم شود، بدون آنکه به بافت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی این محدوده آسیبی وارد شود.

طرح سامان‌دهی جبهه شرقی گنبد سلطانیه بخشی از برنامه‌های حفاظتی و گردشگری این پایگاه جهانی است که با تکمیل آن، ضمن ارتقای ایمنی محوطه‌های باستان‌شناسی، زمینه دسترسی مناسب‌تر گردشگران و معرفی ظرفیت‌های تاریخی این مجموعه فراهم خواهد شد.