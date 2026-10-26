کشت غلات پاییزه در ۳۹ هزار هکتار از اراضی اسدآباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرخوش صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات برنامه کشت غلات پاییزه در سال زراعی جاری اظهار کرد: براساس الگوی کشت ابلاغی حدود ۲۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت گندم آبی و دیم و حدود ۱۴ هزار هکتار نیز به کشت جو آبی و دیم اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به آخرین آمار ثبت شده در سامانه پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی تصریح کرد: تاکنون حدود ۸ هزار کشاورز سطحی افزون بر ۲۸ هزار هکتار از اراضی خود را به کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی اعلام و خود اظهاری کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد ادامه داد: توزیع بذر و نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز در شهرستان جریان دارد و تا این مرحله عملیات کشت در بیش از ۵۰ درصد از سطح ابلاغی انجام شده است.

سرخوش با بیان اینکه نیاز بذری شهرستان برای کشت غلات پاییزه حدود ۷ تا ۸ هزار تن برآورد می‌شود، افزود: سالانه حدود ۲ هزار تن بذر اصلاح شده در ارقام مختلف در سطح شهرستان توزیع و بخش عمده نیاز بذری کشاورزان از طریق بذرهای خود مصرفی تامین می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در آماده‌سازی بذر تاکید کرد: کشاورزانی که از بذرهای خود مصرفی استفاده می‌کنند پیش از کشت نسبت به بوجاری، جداسازی بذر علف‌های هرز و ناخالصی‌ها اقدام کرده و حتما برای پیشگیری از بروز بیماری‌های قارچی بذرها را ضدعفونی کنند.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد یادآور شد: رعایت دقیق نکات فنی در آماده‌سازی و ضدعفونی بذر نقش کلیدی در کاهش خسارت‌های ناشی از علف‌های هرز، جلوگیری از بیماری‌های قارچی و در نهایت بهبود وضعیت رشد و عملکرد غلات پاییزه دارد.