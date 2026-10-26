به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا حسینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت آمادگی زیرساخت‌های حیاتی در شرایط بحران اظهار کرد: رویکرد پدافند غیرعامل، پیشگیری از آسیب و کاهش خسارت‌های جانی و مالی است و هرچه در این حوزه اقدامات مؤثرتری انجام شود، زیرساخت‌ها آسیب کمتری می‌بینند و خدمات‌رسانی به مردم با اختلال کمتری مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای سناریوهای احتمالی در حوزه انرژی افزود: اگرچه همه تلاش‌ها بر این است که تأمین گاز خانگی با مشکل مواجه نشود، اما باید احتمال بروز شرایط دشوار را نیز در برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفت. ازاین‌رو، صنایع، دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های امدادی از هم‌اکنون اقدامات لازم را برای مواجهه با شرایط بحرانی انجام داده‌اند.

آمادگی بیمارستان‌های گلستان برای تداوم خدمات در بحران

مدیرعامل پدافند غیرعامل گلستان با اشاره به بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی استان گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بیمارستان‌های استان از نظر تأمین سوخت، مولدهای انرژی و ذخایر دارویی در شرایط مناسبی قرار دارند و می‌توانند در صورت بروز بحران، بیش از یک ماه به فعالیت خود ادامه دهند.

حسینی این آمادگی را یکی از مؤلفه‌های مهم تاب‌آوری زیرساخت‌های سلامت دانست و افزود: تداوم فعالیت مراکز درمانی در شرایط اضطراری، نقش مهمی در حفظ آرامش مردم و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات سلامت دارد.

ایمن‌سازی بانک‌ها و فروشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت

وی با اشاره به اجرای طرح‌های حفاظتی برای صیانت از اموال عمومی و خصوصی اظهار کرد: در جریان حوادث دی‌ماه، تعدادی از بانک‌ها، فرمانداری‌ها و فروشگاه‌ها دچار آسیب شدند و همین موضوع ضرورت تقویت اقدامات حفاظتی را بیش از گذشته نمایان کرد.

مدیرعامل پدافند غیرعامل گلستان ادامه داد: در بررسی‌های اولیه، حدود ۵۲ درصد بانک‌های استان از برخی تجهیزات و تدابیر حفاظتی مورد نیاز برخوردار بودند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، اقدامات لازم برای ارتقای حفاظت فیزیکی همه بانک‌های استان انجام شده است.

حسینی افزود: نصب دوربین‌های نظارتی و تجهیزات حفاظتی از جمله اقداماتی است که برای کاهش احتمال آسیب به این مراکز در دستور کار قرار گرفت. همچنین با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ۱۸۷ فروشگاه بخش خصوصی نیز برای تقویت حفاظت فیزیکی و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی وارد این برنامه شدند.

نقشه خطر سیلاب و راه‌های مواصلاتی تهیه می‌شود

وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی مخاطرات طبیعی گفت: یکی از رویکردهای پدافند غیرعامل استان، آمادگی پیش از وقوع بحران است؛ به همین دلیل، با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال وقوع سیلاب، برنامه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با حضور فرمانداران و بخشداران برگزار شده است.

مدیرعامل پدافند غیرعامل گلستان افزود: نقشه پهنه‌بندی خطر سیلاب با همکاری مجموعه هواشناسی تهیه و برای استفاده در شهرستان‌ها ابلاغ شده است تا مدیران محلی با شناخت مناطق پرخطر، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای کاهش خسارت‌ها داشته باشند.

حسینی از برنامه تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر پدافندی راه‌های مواصلاتی استان نیز خبر داد و اظهار کرد: این طرح با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی دنبال می‌شود و هدف آن شناسایی نقاط پرخطر و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری بهتر برای مدیریت بحران در سطح استان و شهرستان‌هاست.

کمبود پناهگاه، یکی از چالش‌های پدافندی گلستان

وی با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای امن و اسکان اضطراری در شرایط بحرانی گفت: موضوع پناهگاه‌ها در سال‌های گذشته آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و استان گلستان نیز در این زمینه با کمبودهایی مواجه است.

مدیرعامل پدافند غیرعامل گلستان افزود: بر اساس دستورالعمل‌های مربوط، برخی فضاها مانند پارکینگ‌های زیرزمینی و سالن‌های دارای استحکام کافی می‌توانند با رعایت ضوابط، برای پناهگاه مورد استفاده قرار گیرند، اما ظرفیت‌های موجود در استان پاسخگوی همه نیازها نیست.

حسینی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول به این موضوع خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های پناهگاهی به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های آمادگی در برابر بحران مورد توجه قرار گیرد.

وی در عین حال با اشاره به تجربه استان در مدیریت سیلاب‌های گذشته گفت: گلستان در حوزه مقابله با بحران و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تجربه‌های ارزشمندی دارد، اما تقویت اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کند.

۲۵۴۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل گلستان اجرا می‌شود

مدیرعامل پدافند غیرعامل گلستان با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل اعلام کرد: ۸۰ دستگاه اجرایی استان در مجموع ۲ هزار و ۵۴۰ برنامه را برای این هفته پیش‌بینی کرده‌اند که شامل رزمایش‌ها، مانورهای عملیاتی، برنامه‌های آموزشی و افتتاح پروژه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل است.

حسینی با بیان اینکه این برنامه‌ها حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌های انرژی، مخابرات، امنیت سایبری و خدمات‌رسانی را در بر می‌گیرد، افزود: مانورهای مرتبط با قطع برق و گاز نیز با هدف سنجش میزان آمادگی دستگاه‌ها و بررسی نحوه مدیریت شرایط اضطراری اجرا می‌شود.

وی همچنین از برگزاری مانور مرتبط با تأمین گاز با مشارکت ۱۰ استان خبر داد و گفت: سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در این برنامه به دلیل قرار گرفتن در انتهای مسیر انتقال گاز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

افتتاح ۶۰ پروژه پدافند غیرعامل با اعتبار ۷۴۸ میلیارد تومان

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود از پیش‌بینی افتتاح ۶۰ پروژه پدافند غیرعامل با اعتبار ۷۴۸ میلیارد تومان توسط هشت دستگاه اجرایی استان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و ارتقای سطح آمادگی در برابر تهدیدها و شرایط اضطراری اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت پگاه گلستان برای تأمین مولدهای برق گفت: برای خرید این تجهیزات حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده و قرار است این پروژه در نهم آبان‌ماه افتتاح شود.

مدیرعامل پدافند غیرعامل گلستان همچنین از سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی مخابرات استان در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری خبر داد و افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز پروژه‌های متعددی را در سطح شهرستان‌های استان اجرا کرده است.

رسانه‌ها در افزایش آمادگی مردم نقش دارند

حسینی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی گفت: اطلاع‌رسانی درباره مخاطرات و آموزش رفتار صحیح در شرایط بحرانی می‌تواند در کاهش خسارت‌ها مؤثر باشد.

وی با اشاره به تجربه سیلاب‌های اخیر خاطرنشان کرد: حتی در شرایط بارش‌های بسیار شدید، رعایت هشدارها و پرهیز از رفتارهای پرخطر اهمیت زیادی دارد و مردم باید مخاطرات طبیعی را جدی بگیرند.

مدیرعامل پدافند غیرعامل گلستان رسانه‌ها را از عوامل مؤثر در تغییر رفتار و افزایش آمادگی جامعه دانست و تأکید کرد: آگاهی‌بخشی مستمر به مردم و اطلاع‌رسانی درباره اقدامات پیشگیرانه، باید در کنار آمادگی دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.