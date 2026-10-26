کرمی: آلودگی صوتی تجهیزات تهویه یک مجتمع در شمیرانات پایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از بررسی آلودگی صوتی تجهیزات تهویه و فن‌های یک مجتمع تجاری و اداری در منطقه یک تهران خبر داد و گفت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان، کارشناسان محیط زیست برای سنجش میزان آلودگی صوتی در محل حاضر شدند.

کرمی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی اظهار کرد: پس از پایش و اندازه‌گیری آلودگی صوتی، اخطارهای زیست‌محیطی لازم به مسئول این مجتمع ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس اخطار صادرشده، مسئولان مجتمع باید اقدامات کنترلی لازم را برای کاهش و رفع آلودگی صوتی انجام دهند و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به اخطارها و اجرا نشدن اقدامات اصلاحی، پرونده از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

کرمی رسیدگی به شکایت‌های مردمی درباره آلودگی صوتی فراتر از حدود مجاز را از اولویت‌های این اداره برشمرد و تأکید کرد: نظارت‌ها با هدف حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ادامه خواهد داشت.