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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

کرمی: آلودگی صوتی تجهیزات تهویه یک مجتمع در شمیرانات پایش شد

کرمی: آلودگی صوتی تجهیزات تهویه یک مجتمع در شمیرانات پایش شد

شمیرانات- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات از پایش آلودگی صوتی تجهیزات تهویه یک مجتمع تجاری و اداری در منطقه یک تهران و ابلاغ اخطار زیست‌محیطی به مسئول آن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از بررسی آلودگی صوتی تجهیزات تهویه و فن‌های یک مجتمع تجاری و اداری در منطقه یک تهران خبر داد و گفت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان، کارشناسان محیط زیست برای سنجش میزان آلودگی صوتی در محل حاضر شدند.

کرمی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی اظهار کرد: پس از پایش و اندازه‌گیری آلودگی صوتی، اخطارهای زیست‌محیطی لازم به مسئول این مجتمع ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس اخطار صادرشده، مسئولان مجتمع باید اقدامات کنترلی لازم را برای کاهش و رفع آلودگی صوتی انجام دهند و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به اخطارها و اجرا نشدن اقدامات اصلاحی، پرونده از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

کرمی رسیدگی به شکایت‌های مردمی درباره آلودگی صوتی فراتر از حدود مجاز را از اولویت‌های این اداره برشمرد و تأکید کرد: نظارت‌ها با هدف حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6990281

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