به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا فلاحتی با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: توزیع به‌موقع و عادلانه کودهای شیمیایی نقش مهمی در تأمین نیاز کشاورزان، بهبود عملکرد محصولات و استمرار تولید دارد و باید مطابق ضوابط و مقررات انجام شود.

وی ساماندهی شبکه توزیع نهاده‌ها و نظارت بر عملکرد عاملان توزیع را از اولویت‌های جهاد کشاورزی مروست دانست و افزود: در این راستا، مسائل و چالش‌های تأمین و توزیع کودهای شیمیایی با حضور کارشناسان و عاملان توزیع بررسی شد.

فلاحتی تصریح کرد: عرضه کودهای شیمیایی باید بر اساس نیاز و سهمیه مصوب کشاورزان و با رعایت قیمت‌های ابلاغی انجام شود و ثبت دقیق اطلاعات توزیع و پایبندی به مقررات برای افزایش شفافیت و پیشگیری از تخلفات ضروری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مروست خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر شبکه توزیع و همکاری عاملان با کارشناسان جهاد کشاورزی، دسترسی کشاورزان به نهاده‌های مورد نیاز را تسهیل می‌کند و در حمایت از بهره‌برداران و تقویت تولید پایدار محصولات کشاورزی مؤثر است.