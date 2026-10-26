دعوت ۱۹ بازیکن به مرحله جدید اردوی تیم ملی هندبال مردان

به گزارش خبرنگار مهر ، اولین اردوی تیم ملی هندبال مردان ایران بعد از پایان بازی‌های آسیایی ناگویا از ۵ آبان ماه در تهران آغاز خواهد شد.

نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال ایران، ۱۹ بازیکن را برای حضور در این اردو فراخوانده است.

محمد سیاوشی، محمدمهدی بهنام‌نیا، صابر حیدری، علی امیریوسفی، علی حیدریان، امید عنایتی جو، میلاد قلندری، علیرضا پیرزاده اهوازی، سعید علی‌اکبری، بهشاد فاتحی‌زاده، روح‌الله عادلخانی، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری، امیدرضا سرپوشی، فواد فرهادی، رضا شجاعی، علیرضا دادوند، امیرحسین کرمی و سعید علوی نفرات دعوت شده به این اردو را تشکیل می دهند.