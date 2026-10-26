به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیایی که قرار بود در آذر ماه جاری به میزبانی عربستان سعودی و در شهر ریاض برگزار شود به فروردین سال ۱۴۰۶ موکول شد.

ششمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا طبق برنامه قرار بود با حضور ۴۵ کشور در ۱۸ رشته از ۲۰ آذر تا اول دی سال جاری به میزبانی عربستان سعودی و در شهر ریاض برگزار شود.

بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا یکی از رویدادهای چندرشته‌ای قاره آسیاست که ورزشکاران کشورهای مختلف در رشته‌های داخل سالن و هنرهای رزمی در آن به رقابت می‌پردازند.

مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا مسئول برگزاری این مسابقات بود. حال باید دید آیا بازی های جام ملت های فوتبال آسیا نیز که در دی و بهمن ماه سال جاری برگزار می شود نیز به تعویق خواهد افتاد؟