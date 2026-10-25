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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

کمیته‌های مقاومت فلسطین: خواهان تشدید تحرکات مردمی هستیم

کمیته‌های مقاومت فلسطین: خواهان تشدید تحرکات مردمی هستیم

کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای به حمله رژیم صهیونیستی به دانشگاه اسلامی غزه و شهادت سه نفر بر اثر آن واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه ای به حمله رژیم صهیونیستی به دانشگاه اسلامی غزه و شهادت سه نفر بر اثر آن واکنش نشان داد.

در بیانیه کمیته های مقاومت فلسطین آمده است: بمباران دانشگاه اسلامی غزه و شهادت سه نفر از نگهبانان آن، جنایتی تازه است که بی‌اعتنایی اشغالگران به جان فلسطینی ها و شانه خالی کردن آنان از تعهدات خود را نشان می‌دهد.

کمیته‌های مقاومت بیان کردند: ما اشغالگران و «شورای صلح» را مسئول کامل این حمله و پیامدهای آن می دانیم. از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن می خواهیم که اقدام فوری برای وادار کردن اشغالگران به توقف حملات و پایبندی به تعهدات خود به عمل آورند.

کمیته‌های مقاومت همچنین خواستار گسترش تحرکات مردمی، حقوقی و رسانه‌ای برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و افشای اقدامات آن شد و اعلام کرد: خواهان تشدید تحرکات مردمی، حقوقی و رسانه ای برای پاسخگو کردن اشغالگران و برملا کردن جنایاتشان هستیم.

کد مطلب 6989457

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