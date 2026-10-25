به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه ای به حمله رژیم صهیونیستی به دانشگاه اسلامی غزه و شهادت سه نفر بر اثر آن واکنش نشان داد.

در بیانیه کمیته های مقاومت فلسطین آمده است: بمباران دانشگاه اسلامی غزه و شهادت سه نفر از نگهبانان آن، جنایتی تازه است که بی‌اعتنایی اشغالگران به جان فلسطینی ها و شانه خالی کردن آنان از تعهدات خود را نشان می‌دهد.

کمیته‌های مقاومت بیان کردند: ما اشغالگران و «شورای صلح» را مسئول کامل این حمله و پیامدهای آن می دانیم. از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن می خواهیم که اقدام فوری برای وادار کردن اشغالگران به توقف حملات و پایبندی به تعهدات خود به عمل آورند.

کمیته‌های مقاومت همچنین خواستار گسترش تحرکات مردمی، حقوقی و رسانه‌ای برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و افشای اقدامات آن شد و اعلام کرد: خواهان تشدید تحرکات مردمی، حقوقی و رسانه ای برای پاسخگو کردن اشغالگران و برملا کردن جنایاتشان هستیم.