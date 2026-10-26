هزینه حج ۱۴۰۶ به نرخ ارز بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، افزود: تلاش شده است برنامه‌ریزی برای حج پیش رو مطابق زمان‌بندی انجام شود، اما با توجه به محدودیت زمانی، تعیین تکلیف برخی موضوعات ضروری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری حج ۱۴۰۶، اظهار داشت: علاوه بر سیاست‌گذاری‌ها، آیین‌نامه‌ها و مصوبات کمیته‌ها، قراردادها نیز آماده شده و مقدمات زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی فراهم آمده است. همچنین اقدامات اولیه در زمینه پروازها انجام شده است.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت بر ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب برای تعیین تکلیف ارز حج تأکید کرد و گفت: مشخص شدن وضعیت ارز برای پیشبرد امور و جلوگیری از اختلال در برنامه‌ریزی‌ها ضروری است.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سید رمضان نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، خواست با مقایسه هزینه‌های حج در چند دهه اخیر و در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه و قیمت اقلام مختلف، اطلاع‌رسانی لازم را به مردم انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: هزینه حج پیش رو قطعاً به نرخ ارزی که از بانک مرکزی خریداری می‌شود بستگی دارد و برخی هزینه‌های ریالی، از جمله هزینه پروازها، نیز افزایش یافته است.

تلاش برای مدیریت هزینه‌ها و شرایط حج ۱۴۰۶

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت نیز با اشاره به سفر پیش روی خود به عربستان برای مذاکره با مسئولان وزارت حج این کشور و امضای تفاهم‌نامه حج آینده، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه بر این است که با توجه به شرایط کشور و وضعیت کشور میزبان، موضوعات مربوط به حج مدیریت شود تا علاقه‌مندان بتوانند با تشرف به سرزمین وحی از برکات معنوی این سفر بهره‌مند شوند.

وی، شرایط پیش رو را سخت و پیچیده توصیف کرد و گفت: مردم و مسئولان باید درباره شرایط فعالیت کارگزاران و خدمات مجموعه حج و زیارت توجیه شوند. این مجموعه همواره تلاش کرده است تصمیمات و اقدامات خود را در راستای منافع زائران پیش ببرد.

وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج

در بخش دیگری از این جلسه، سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به روند معاینات پزشکی متقاضیان حج آینده گفت: از میان بیش از ۷۰ هزار متقاضی معرفی‌شده به این مرکز، حدود ۱۴.۵ درصد هنوز برای انجام معاینات مراجعه نکرده‌اند.

مرعشی افزود: تاکنون استطاعت جسمی ۵۷ هزار و ۵۳۹ نفر تأیید شده و پرونده یک‌هزار و ۴۷۶ نفر نیز در حال بررسی است.

وی با اشاره به تأیید نشدن استطاعت جسمی ۲۷۸ نفر از متقاضیان حج پیش رو، دستورالعمل‌های جدید عربستان در حوزه درمان را تشریح کرد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت همچنین با اشاره به افزایش چندبرابری هزینه‌های بخش درمان و خدمات پزشکی در عربستان گفت: در حال رایزنی با کشور میزبان هستیم تا شرایط ما را درک کند و تمهیداتی برای کاهش هزینه‌های این بخش از حج در نظر گرفته شود.

مرعشی درباره تأمین دارو نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط داخل کشور و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم، پیش‌بینی‌هایی در این زمینه انجام شده است که جزئیات آن در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.