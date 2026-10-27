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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۰

پارک ۱۷ هکتاری شهربانو در تبریز به‌زودی احداث می‌شود

پارک ۱۷ هکتاری شهربانو در تبریز به‌زودی احداث می‌شود

تبریز- شهردار منطقه ۲ تبریز از آغاز احداث پارک ۱۷ هکتاری شهربانو در روزهای آینده خبر داد و اعتبار اولیه این پروژه ویژه بانوان را حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی صبح سه‌شنبه با همراهی معاونان و مدیران منطقه، روند آماده‌سازی برای آغاز عملیات اجرایی پارک شهربانو و برنامه‌های توسعه و بهسازی باغات لاله را بررسی کرد.

به گفته شهردار منطقه ۲ تبریز، پارک شهربانو از پروژه‌های فرامنطقه‌ای این شهر است که در مجموع ۱۷ هکتار مساحت دارد و اجرای آن از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲، در بخش‌هایی از باغات لاله که تملک شده‌اند، انجام خواهد شد.

هاشمی اعتبار اولیه پیش‌بینی‌شده برای احداث این پارک را حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این مجموعه با هدف ایجاد فضایی تفریحی و فرهنگی ویژه بانوان احداث می‌شود.

اجرای این پروژه علاوه بر فراهم کردن امکانات تفریحی و فرهنگی برای بانوان، با افزایش سرانه فضای سبز شهری نیز همراه خواهد بود.

کد مطلب 6991176

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