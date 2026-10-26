فراجا بر تقویت همکاری با سازمان پدافند غیرعامل تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تبریک به مسئولان و کارکنان سازمان پدافند غیرعامل کشور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این سازمان، نقش این مجموعه را در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی، تداوم خدمات ضروری و صیانت از جان شهروندان شایسته قدردانی دانست.

در این پیام آمده است: روزهای دشوار رویارویی با تهدیدات و شرایط جنگی، بیش از پیش اهمیت آمادگی پیشینی، هماهنگی بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از اصول پدافند غیرعامل را در کاهش پیامدهای تهدیدات و حفظ آرامش جامعه نمایان کرده است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین استمرار و گسترش همکاری‌های فی‌مابین با سازمان پدافند غیرعامل کشور را ضرورتی راهبردی دانسته و آمادگی خود را برای تقویت تعاملات مشترک اعلام کرده است.

بر اساس این پیام، تقویت آموزش‌های همگانی، اجرای رزمایش‌های مشترک و ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی در مدیریت شرایط اضطراری از جمله محورهایی است که می‌تواند به افزایش آمادگی دستگاه‌ها و ارتقای توان مقابله با تهدیدات کمک کند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان ابراز امیدواری کرده است که با تداوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق پدافند مردم‌محور، حفاظت از سرمایه‌های ملی و ساختن ایرانی پایدار برداشته شود.