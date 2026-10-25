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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

کشف ۴۲۰ لیتر بنزین قاچاق در گشت شبانه رئیس حوزه قضایی زارچ

کشف ۴۲۰ لیتر بنزین قاچاق در گشت شبانه رئیس حوزه قضایی زارچ

یزد- رئیس حوزه قضایی زارچ در گشت شبانه پنج‌ساعته، ضمن بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی، دستور ساماندهی محلات آسیب‌پذیر را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام ابوطالب مهدوی‌زاده به همراه فرمانده انتظامی و عوامل فراجا در گشت نامحسوس شبانه، وضعیت محلات قدیمی و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

مهدوی‌زاده در جریان این بازدید با اشاره به وجود خانه‌های مخروبه‌ای که محل تجمع معتادان شده‌اند، نسبت به احتمال سوءاستفاده مجرمان از این اماکن هشدار داد و بر ضرورت ساماندهی این محلات تأکید کرد. در همین راستا، دستوراتی به ضابطان قضایی و شهرداری زارچ برای پیگیری موضوع صادر شد.

وی همچنین به مالکان منازل و بنگاه‌های املاک درباره واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز و افراد فاقد هویت معتبر هشدار داد و بر ضرورت توجه به هویت افراد در معاملات و واگذاری واحدهای مسکونی تأکید کرد.

در جریان این گشت شبانه، ۴۲۰ لیتر بنزین قاچاق از یک منزل مسکونی کشف و یک متهم فاقد مدارک هویتی بازداشت شد.

کد مطلب 6989022

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