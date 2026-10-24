جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت 16:30 تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال)، از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، ممنوع خواهد شد.

وی افزود: پس از اجرای این محدودیت، تردد در مسیر (شمال به جنوب) به سمت تهران و کرج به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود و این طرح تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی کشور گفت: ترافیک در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی ادامه داد: در ارتفاعات محورهای هراز و چالوس بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

وی درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز بیان کرد: ترافیک در آزادراه پردیس–تهران، محدوده جاجرود تا پل اتوبان بابایی، و آزادراه قزوین–کرج، محدوده حصارک تا گلشهر، سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از بارش باران در برخی محورهای استان‌های تهران، البرز، مازندران و گیلان خبر داد و بر ضرورت توجه رانندگان به شرایط جوی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.