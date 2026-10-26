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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

اعطای درجه سرلشکری به شهید «محمدصالح اسدی»

اعطای درجه سرلشکری به شهید «محمدصالح اسدی»

درجه سرلشکری شهید «محمدصالح اسدی» معاون پیشین اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) با تأیید فرمانده معظم کل قوا، توسط سرلشکر عبداللهی به خانواده این شهید اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تأیید فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، درجه سرلشکری شهید «محمدصالح اسدی» طی مراسمی از سوی سرلشکر «علی عبداللهی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، به خانواده این شهید والامقام اعطا شد.

بر اساس این گزارش، سردار شهید «محمد صالح اسدی» ۹ اسفندماه سال گذشته در جلسه شورای عالی دفاع در دفتر رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا و بر اثر حمله ارتش‌های تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه با جمعی از فرماندهان و امام شهید امت رضوان الله تعالی علیه به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید ۲۱ اسفندماه در زادگاهش شهر شیراز بر دوش مردم شهیدپرور این شهر تشییع و در گلزار شهدای شیراز خاکسپاری شد.

کد مطلب 6990609
هادی رضایی

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