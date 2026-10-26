به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت کشورش نزدیک به یک ماه است در انتظار تأیید پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا برای تأمین موشک‌های حیاتی است.

زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به‌ ویژه، نزدیک به یک ماه است منتظریم آقای هگست ارسال موشک‌های پاتریوت و ناسامز را تأیید کند. به تیم خود دستور دادم بار دیگر این موضوع را با طرف آمریکایی مطرح کند.

رئیس‌جمهور اوکراین بارها از آمریکا خواسته است ارسال موشک‌هایی را که متحدان ناتو در چارچوب برنامه موسوم به «پورل» خریداری می‌کنند، پیش از زمستان سرعت ببخشد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته اذعان کرد که ممکن است محموله‌ای از موشک‌های رهگیر تحویل داده نشده باشد، اما گفت این تأخیر دلایل سیاسی ندارد.

تأخیر در ارسال موشک‌ها بر تنش‌های اوکراین و آمریکا افزوده است. این تنش‌ها پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافقی برای تأمین سوخت دیزل از روسیه خبر داد و زلنسکی را به دلیل خودداری اوکراین از توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه مورد انتقاد قرار داد.

اوکراین همچنین طی هفته‌های اخیر اعلام کرده است که در مقاطعی دسترسی‌اش به اطلاعات آمریکا درباره حملات موشکی روسیه مختل شده است. کی‌یف علاوه بر این، از محدود شدن سامانه نظامی استارلینک برای چند روز خبر داده که به گفته مقام‌های اوکراینی، عملیات نظامی و پدافند هوایی این کشور را مختل کرده است.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود دستور محدودسازی سامانه استارشیلد از داخل کاخ سفید صادر شده است. با این حال، ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس و مقام‌های آمریکایی علناً گفته‌اند که تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های استارلینک و استارشیلد تنها از سوی طرف مقابل امکان‌پذیر بوده است.