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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

دادستان جدید پیرانشهر معرفی شد

دادستان جدید پیرانشهر معرفی شد

ارومیه - «جعفر علی‌پور» در آیینی با حضور رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، به‌ عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چمدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی روز دوشنبه در این آیین با اشاره به اجرای سند تحول دستگاه قضایی، اظهار داشت: هم‌اکنون ارجاع پرونده در دستگاه قضایی به صورت هوشمند انجام می‌شود.

محمد علی‌نژاد افزود: از اول آبان‌ماه در تمامی حوزه‌های قضایی استان آذربایجان غربی، ضمانت‌نامه‌ها به صورت الکترونیکی و آنلاین اخذ می‌شود.

لقمان خسروپور فرماندار شهرستان پیرانشهر هم در این آیین با تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله علیرضا هاتفی دادستان پیشین این شهرستان، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شخصی که توفیق خدمت پیدا می‌کند باید با تمام توان و قوا خدمت کند، چون مردم ما لایق بهترین‌ها هستند.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات علیرضا هاتفی، جعفر علی‌پور به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر معرفی شد.

کد مطلب 6990722

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