ارسال بیش از ۱۳۷۰ اثر ادبی و هنری به پویش آیین ققنوس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا فیروزی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی البرز، در آیین تجلیل از برگزیدگان دومین و سومین دوره پویش ملی «آیین ققنوس» در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که در کنار میدان نظامی، فرهنگ، هنر و ادبیات نیز می‌توانند در بازتاب احساسات جامعه، تقویت همبستگی اجتماعی و ثبت تجربه‌های جمعی نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به تعطیلی دانشگاه‌ها در روزهای ابتدایی جنگ افزود: حفظ جان انسان‌ها اولویت نخست بود، اما تعطیلی دانشگاه‌ها علاوه بر کلاس‌های درس، فعالیت‌های فرهنگی و جریان‌های دانشجویی را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ ازاین‌رو، باید برای حفظ پویایی فرهنگی دانشگاه‌ها در شرایط بحرانی برنامه‌ریزی کرد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز با تشریح روند برگزاری پویش ملی آیین ققنوس گفت: نخستین دوره این پویش با دریافت حدود ۳۲۰ اثر همراه بود و در دومین دوره بیش از ۷۰۰ اثر ادبی و هنری از دانشگاه‌های استان‌های مختلف کشور به دبیرخانه رسید.

فیروزی افزود: در دومین دوره، ۱۱ اثر برگزیده و پنج اثر شایسته تقدیر شناخته شدند. همچنین در سومین دوره نزدیک به ۶۷۰ اثر دریافت شد که پس از داوری، ۱۲ اثر به‌عنوان برگزیده انتخاب شدند و سه اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

وی با اشاره به انتشار آثار منتخب در قالب کتاب بیان کرد: در این آیین از کتاب‌های مربوط به دومین و سومین دوره پویش رونمایی می‌شود تا بخشی از تولیدات ادبی و هنری دانشجویان در قالب آثار مکتوب ثبت و در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

آغاز فعالیت‌های فرهنگی از سومین روز جنگ

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز با اشاره به اقدامات این مجموعه در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: فعالیت‌های فرهنگی را از روز سوم جنگ آغاز کردیم و اینفوگرافی‌های ویژه جنگ را به‌صورت روزانه تا روز دوازدهم منتشر کردیم.

فیروزی ادامه داد: در کنار تولید محتوای اطلاع‌رسانی، پویش ملی آیین ققنوس با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت دانشجویان سراسر کشور طراحی شد. همچنین پویش «اینا رو نگفته بودم» به زبان انگلیسی برای گروه سنی هشت تا ۱۸ سال در البرز برگزار شد تا شرکت‌کنندگان احساسات، خاطرات و عواطف خود را در قالب نوشته بیان کنند.

وی تأکید کرد: فرهنگ، هنر و ادبیات در شرایط جنگی نباید به حاشیه بروند؛ زیرا آثار ادبی و هنری می‌توانند تجربه‌های فردی را به بخشی از حافظه جمعی جامعه تبدیل کنند و در تقویت روحیه عمومی و احساس همبستگی مؤثر باشند.

فیروزی با اشاره به حضور برگزیدگان از استان‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: گستردگی جغرافیایی شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد پویش‌های فرهنگی ظرفیت ایجاد ارتباط میان دانشگاه‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت دانشجویان در سطح ملی را دارند.