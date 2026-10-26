علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع فصل پاییز، کشت محصولات کشاورزی در بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از زمین‌های استان آغاز شده تا تولید محصولات و امنیت غذایی منطقه تقویت شود.

وی با اشاره به تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان افزود: برای افزایش تولید، ۲۱ هزار تن بذر اصلاح‌شده گندم و جو در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا با استفاده از بذرهای باکیفیت، محصول بیشتری برداشت کنند.

این مسئول تصریح کرد: در کنار بذر، ۱۳ هزار تن انواع کود هم بین کشاورزان توزیع شده تا خاک مزارع تقویت شود و گیاهان در طول رشد با کمبود مواد مغذی روبه‌رو نشوند.

طولابی خاطرنشان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی در مزارع حضور دارند و به کشاورزان درباره روش‌های صحیح کاشت و نگهداری محصول مشاوره می‌دهند تا در پایان فصل، شاهد برداشت خوبی باشیم.

وی در پایان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همکاری کشاورزان، امیدواریم سال پرباری داشته باشیم و استان ایلام سهم بیشتری در تولید محصولات کشاورزی کشور داشته باشد.