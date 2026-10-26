آمادگی ایلام برای میزبانی از کوچ پاییزه عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، تاج الدین صالحیان در جلسه هماهنگی کوچ عشایر ایلام با اشاره به جایگاه والای جامعه عشایری اظهار کرد: این قشر زحمتکش با وجود جمعیت محدود، سهم بسزایی در رونق اقتصاد کشور، تامین امنیت غذایی، حفاظت از محیط زیست و تقویت امنیت ملی ایفا می‌کنند و همواره با روحیه‌ای صادقانه در مسیر حمایت از نظام نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با تاکید بر استمرار تولید در این جامعه افزود: در شرایطی که بخش‌هایی از اقتصاد کشور با نوساناتی روبه‌روست، تولیدات عشایری از پایداری قابل توجهی برخوردار بوده و همین ویژگی، آنان را به یکی از پشتوانه‌های مهم پدافند غیرعامل تبدیل کرده است؛ چراکه عشایر با تولید حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گوشت مورد نیاز کشور و تامین فرآورده‌های خام دامی همچون شیر، پشم و صنایع دستی، نقش کلیدی در خودکفایی و پویایی چرخه تولید ایفا می‌کنند.

این مسئول با اشاره به نقش بی‌بدیل عشایر در حفظ هویت ملی تصریح کرد: عشایر زاگرس همواره حافظان فرهنگ ایرانی، زبان، موسیقی و میراث بومی بوده‌اند؛ از این رو توجه به نیازهای اساسی آنان از جمله سلامت دام و انسان، آموزش دانش‌آموزان، توسعه پوشش ارتباطی، تامین آب، پنل‌های خورشیدی و سوخت‌رسانی، وظیفه‌ای همگانی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود تا زمینه پایداری معیشت این قشر فراهم گردد.

صالحیان با توجه به نزدیک شدن به فصل بارش‌ها خاطرنشان کرد: مسیرهای کوچ عشایر باید پیش از شروع بارندگی‌ها بهسازی و مرمت شوند و راه‌های جایگزین برای شرایط اضطراری پیش‌بینی گردد تا کوچ‌روان در طول مسیر با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند؛ ضمن اینکه دستگاه‌های عضو مدیریت کوچ از هم‌اکنون در حالت آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات‌رسانی لازم به موقع انجام گیرد.

معاون استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود خواستار همکاری مسئولان امور عشایر کرمانشاه شد و گفت: همان‌گونه که بخش عمده عشایر مهمان از کرمانشاه به این استان می‌آیند و از مراتع آن استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود زمینه همکاری متقابل برای بهره‌برداری عشایر ایلامی از مراتع بان‌میل و کره‌پی نیز فراهم شود تا عدالت در بهره‌برداری از منابع طبیعی محقق گردد.

وی با اشاره به آمارهای موجود تشریح کرد: استان ایلام میزبان ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار عشایری بومی با جمعیتی نزدیک به ۶۰ هزار نفر در قالب ۱۲ ایل و ۳۵ طایفه است که حدود ۱۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه هر ساله از آذر تا فروردین، بیش از یک هزار خانوار از استان‌های کرمانشاه، لرستان و همدان همراه با ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار رأس دام برای گذراندن زمستان به شهرستان‌های گرمسیری و مرزی ایلام همچون مهران، دهلران، دره‌شهر و آبدانان کوچ می‌کنند.