  1. استانها
  2. مرکزی
۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبری

دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبری

محلات- در این ویدئو دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6990976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها