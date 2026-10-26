https://mehrnews.com/x3drHZ ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6990976 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبری محلات- در این ویدئو دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6990976 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۹ تجمعات شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر انقلاب شب ۲۳۹ حضور مردم محلات در اجتماع حماسی و پرچم گردانی در خیابان برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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