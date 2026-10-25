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۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۲

شب ۲۳۹ حضور مردم محلات در اجتماع حماسی و پرچم گردانی در خیابان

شب ۲۳۹ حضور مردم محلات در اجتماع حماسی و پرچم گردانی در خیابان

محلات- در این ویدئو شب ۲۳۹ حضور مردم محلات در اجتماع حماسی و پرچم گردانی در خیابان را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6989843

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