https://mehrnews.com/x3drdS ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6989843 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۲ شب ۲۳۹ حضور مردم محلات در اجتماع حماسی و پرچم گردانی در خیابان محلات- در این ویدئو شب ۲۳۹ حضور مردم محلات در اجتماع حماسی و پرچم گردانی در خیابان را ملاحظه می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6989843 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری شکوه حضور مردم دلیجان در شب ۲۳۷ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۷ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها تجمع مردمی محلات رهبر معظم انقلاب اسلامی
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