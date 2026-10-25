https://mehrnews.com/x3drdM ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6989838 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۳ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6989838 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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