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۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۳

شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر انقلاب

شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر انقلاب

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6989838

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