به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، معصومه آقایی، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز، در پنجمین نشست با نسل Z که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به دیدگاه‌ها و مطالبات نسل جوان گفت: شنیدن صدای نسل جدید و استفاده از خلاقیت، ایده‌ها و توانمندی‌های آنان، از الزامات تحول در حوزه‌های مختلف کشور است.

وی با اشاره به تفاوت نگاه نسل Z با نسل‌های گذشته اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های نسل جوان امروز این است که صرفاً به شنیدن مطالب اکتفا نمی‌کند، بلکه می‌خواهد بداند هر موضوع چه ارتباطی با زندگی او دارد، چه نقشی در آن ایفا می‌کند و چگونه می‌تواند برای حل مسائل موجود کنشگری داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز افزود: این روحیه مطالبه‌گری و توجه به اثربخشی، ارزشمند است و نشان می‌دهد نسل جدید به دنبال استانداردهای بالاتر، روش‌های کارآمدتر و مشارکت مؤثرتر در فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

آقایی با قدردانی از رویکرد گفت‌وگومحور جوانان تصریح کرد: نسل جدید به‌درستی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نمی‌توان موضوعات را با زبان ساده‌تر، در زمان کوتاه‌تر و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها مطرح کرد تا فرصت بیشتری برای گفت‌وگو و ارائه راهکارهای عملی فراهم شود؟ این نگاه می‌تواند به اصلاح شیوه‌های ارتباطی و افزایش اثربخشی جلسات منجر شود.

وی ادامه داد: اگر به جای استفاده از روش‌های تکراری، از خلاقیت و پیشنهادهای نسل جوان بهره بگیریم، زمینه برای تحولات جدی‌تر در حوزه‌های مختلف فراهم می‌شود. این روحیه و نوع نگاه برای پیشرفت کشور ضروری است و می‌تواند در شکل‌گیری گفتمان‌های مؤثر در سطح ملی و بین‌المللی نقش داشته باشد.

ضرورت استفاده از نظرات نسل جوان در تصمیم‌سازی‌ها

مشاور استاندار البرز یکی از کاستی‌های نسل‌های گذشته را کم‌توجهی به شنیدن دیدگاه‌های نسل جوان دانست و گفت: ما بزرگ‌ترها گاهی کمتر به صحبت‌ها و پیشنهادهای جوانان گوش می‌دهیم؛ در حالی که استفاده از نظرات آنان می‌تواند به شناسایی راهکارهای تازه و بهبود شیوه مدیریت مسائل کمک کند.

آقایی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست درباره موضوع ناترازی گاز و مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: در این جلسه ضرورت داشت ابعاد مسئله و شرایط موجود تبیین شود، اما پیشنهاد جوانان درباره کوتاه‌تر شدن مباحث و اختصاص زمان بیشتر به گفت‌وگو نیز قابل تأمل است و می‌تواند در برگزاری نشست‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با جوانان افزود: هدف باید این باشد که جلسات از حالت یک‌طرفه خارج شوند و زمینه برای طرح دیدگاه‌ها، ارائه پیشنهادها و مشارکت عملی جوانان در حل مسائل فراهم شود.

دعوت از دختران و پسران جوان برای مشارکت در فعالیت‌های تخصصی

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز با اشاره به فعالیت‌های این دفتر در حوزه دختران نوجوان و جوان گفت: یکی از برنامه‌های ما، ایجاد ارتباط مؤثر با نسل جوان و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان در مسیر شناسایی و حل مسائل است.

آقایی ادامه داد: از دختران و پسران جوان دعوت می‌کنم پیشنهادها، دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با حوزه فعالیت دفتر امور بانوان و خانواده را مطرح کنند و در صورت تمایل، در کارگروه‌های تخصصی این دفتر حضور یابند تا بتوانیم از ظرفیت فکری و توانمندی‌های آنان بهره‌مند شویم.

نسل Z ظرفیت مهمی برای ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی است

مدیرکل روابط‌عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری البرز، با اشاره به ظرفیت نسل Z در حوزه رسانه و فعالیت‌های اجتماعی، بر ضرورت مشارکت جوانان فعال در فضای مجازی و دانشگاه‌ها برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی تأکید کرد.

محمدباقر فرهند، مدیرکل روابط‌عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری البرز، در پنجمین نشست با نسل Z با تأکید بر اهمیت حضور جوانان در عرصه‌های رسانه‌ای و اجتماعی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فعالان فضای مجازی و کانون‌های دانشگاهی برای همراهی در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور نمایندگانی از دانشگاه‌ها، کانون‌های دانشجویی و گروه‌های فعال در فضای مجازی در این نشست اظهار کرد: استفاده از ظرفیت فکری و رسانه‌ای نسل جوان می‌تواند به انتقال بهتر پیام‌ها، افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی کمک کند.

مدیرکل روابط‌عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری البرز با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، بر ضرورت همراهی جوانان در تبیین مسائل مهم استان، به‌ویژه موضوع مدیریت مصرف انرژی، تأکید کرد و افزود: فعالان فضای مجازی و دانشجویان می‌توانند با استفاده از ابزارهای ارتباطی و شیوه‌های خلاقانه اطلاع‌رسانی، در آگاه‌سازی جامعه و ترویج رفتارهای مسئولانه نقش مؤثری ایفا کنند.

فرهند با بیان اینکه نسل Z از توانمندی قابل توجهی در استفاده از رسانه‌های نوین برخوردار است، بر اهمیت ارتباط دوسویه میان مسئولان و جوانان تأکید کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حضور جوانان در برنامه‌های مختلف، فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ایده‌ها و پیشنهادهای آنان در پیشبرد اهداف استان است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت فعالان فضای مجازی در موضوعات مرتبط با زندگی روزمره مردم، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به انعکاس دقیق‌تر مسائل و افزایش همراهی شهروندان با برنامه‌های عمومی کمک کند. در این مسیر، حضور جوانان آشنا با فضای ارتباطی امروز، فرصتی برای انتقال مؤثرتر پیام‌ها و گسترش گفت‌وگو درباره مسائل مهم جامعه به شمار می‌رود.

مدیرکل روابط‌عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری البرز همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و کانون‌های دانشجویی، بر اهمیت پیوند میان دانش، تجربه و فعالیت اجرایی تأکید کرد.

به گفته وی، مشارکت دانشجویان و جوانان در فعالیت‌های گروهی و تخصصی می‌تواند زمینه طرح ایده‌های تازه و شناسایی راهکارهای متناسب با نیازهای جامعه را فراهم کند.

فرهند با تأکید بر اهمیت استمرار چنین نشست‌هایی بیان کرد: ارتباط میان مسئولان و نسل جوان زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که به تبادل نظر محدود نماند و زمینه‌ای برای مشارکت، پیگیری پیشنهادها و همکاری در اجرای برنامه‌ها ایجاد کند. حضور فعال نسل Z در این فرآیند می‌تواند به تقویت ارتباطات اجتماعی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی کمک کند.