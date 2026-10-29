خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

رویترز در تحلیلی به قلم اندرو میلز نوشت دیپلماسی پشت درهای بسته برای پایان جنگ، تنش‌ها را در خلیج فارس کاهش نداده و لحن طرف‌ها تندتر شده است. دونالد ترامپ می‌گوید آمریکا ممکن است دوباره به ایران حمله کند و مقام‌های امنیتی ایران نیز می‌گویند تهران برنامه‌هایی برای پاسخ دارد.

میانجی‌های قطری روز یکشنبه پیش‌نویس توافقی به تهران بردند، اما یک مقام ارشد ایرانی آن را «ایده‌های غیرقابل قبول و نه یک پیشنهاد» خواند. روز دوشنبه نیز مقام‌های کشورهای پیمان مکه یعنی عربستان، ترکیه و پاکستان با رهبران ایران در تهران دیدار و توافق کردند گفت‌وگوها ادامه یابد، بدون اینکه مشخص شود درباره چه چیزی.

هم‌زمان حملات یمن به عربستان ادامه دارد. رویترز می‌افزاید هزینه جنگ آمریکا در ایران از ۴۷ میلیارد دلار فراتر رفته که بیش از ۲۵ درصد بالاتر از برآورد ژوئیه پنتاگون است و این جنگ نامحبوب، جمهوری‌خواهان را پیش از انتخابات سوم نوامبر تحت فشار گذاشته است. کانادا و امارات نیز توافق تجاری امضا کردند. در بخش تحلیل آمده است که عدم قطعیت در خلیج فارس عمیق‌تر شده و قیمت نفت به معیاری نامتعارف برای سنجش احساسات منطقه تبدیل شده است: دیپلماسی قیمت را پایین می‌آورد و حملات آن را بالا می‌برد. مدارس ریاض آنلاین شده و پروازها به‌شدت لغو شده‌اند. درباره انتخابات رژیم صهیونیستی نیز آمده است که با شمارش ۷۷.۶ درصد آرا، بلوک نتانیاهو ۵۴ کرسی و مخالفان ۴۹ کرسی را در کنست ۱۲۰ نفری به دست می‌آورند و هیچ‌کدام اکثریت ندارند.

لوموند در تحلیل خبری به قلم ژیل پاریس با عنوان «انتظارات محدود کشورهای عربی از اسرائیل» نوشت انتخابات ۲۷ اکتبر رژیم صهیونیستی برنده روشنی نداشت و بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت، دو نامزد اصلی، در دیدگاه درباره نقش این رژیم در خاورمیانه اختلافی ندارند. به نوشته این تحلیل، جنگ علیه ایران که اکثریت قاطع کشورهای عربی با آن مخالف بودند، رژیم صهیونیستی را بیش از پیش به منبع بی‌ثباتی منطقه‌ای تبدیل کرد.

پیش‌تر، انتخابات رژیم صهیونیستی گاه فرصتی برای ارائه تصویری از نقش آن در منطقه بود، اما پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نتانیاهو گفت می‌خواهد خاورمیانه را بر اساس منافع این رژیم «بازترسیم» کند و جنگ‌های سه سال گذشته به جاه‌طلبی برای ایجاد «صلح عبری» بر پایه قدرت آتش بی‌نظیر و حمایت نظامی بی‌قید آمریکا محتوا داد. لوموند می‌افزاید اختلاف دو نامزد اصلی فقط به شهروندان اسرائیلی مربوط بود: کمیسیون تحقیق درباره ۷ اکتبر، معافیت یهودیان حریدی از سربازی و تفکیک قوا؛ نه نقش فرامنطقه‌ای رژیم صهیونیستی.

پایگاه ام‌اس نو در تحلیلی به قلم استیو بنن نوشت هزینه جنگ ایران برای مالیات‌دهندگان آمریکایی، بر پایه برآورد تازه پنتاگون، تا ۱۶ اکتبر به ۴۷.۱ میلیارد دلار رسیده است. به نوشته این گزارش، بمب، موشک و دیگر مهمات بیش از ۶۰ درصد این هزینه را تشکیل می‌دهند و پنتاگون در حدود شش هفته پس از اعلام برآورد قبلی، ۳.۵ میلیارد دلار دیگر به رقم هزینه افزوده است. پیش‌تر دفتر بودجه کنگره هزینه جنگ را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرده بود، اما به گفته این گزارش، این نهاد برای ارائه رقم جامع‌تر با خودداری وزارت دفاع از دادن اطلاعات روبه‌رو شد.

نیویورک تایمز نیز نوشت رقم تازه «تقریباً به‌طور قطع در سمت پایین» قرار دارد و بسیاری از هزینه‌های مرتبط را در بر نمی‌گیرد. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، گفت پس از هشت ماه، ۲۱ نظامی آمریکایی کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند، قیمت‌ها سرسام‌آور بالا رفته و ترامپ آمریکا را «بدون نقشه، بدون مجوز و بدون راه خروج» به جنگ کشانده است.

رسانه های عربی

روزنامه الشرق الأوسط به نقل از گزارش وال‌استریت ژورنال می‌نویسد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده‌سازی گزینه‌هایی برای ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هستند. هدف احتمالی این عملیات، تضعیف توانمندی‌های ایران و وادار کردن تهران به مذاکره عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن در حال تقویت توان دفاع موشکی، تأمین مجدد ذخایر مهمات و آماده‌سازی نیروهای نظامی خود در منطقه است. همچنین احتمال اعزام ناوگروه دیگری از ناوهای هواپیمابر مطرح شده است. با این حال، تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای حمله هنوز اعلام نشده است.

گزارش همچنین به اختلاف‌نظر درباره اثربخشی حملات جدید اشاره می‌کند. برخی تحلیلگران معتقدند که حملات بیشتر لزوماً به تسلیم ایران منجر نمی‌شود و حتی ممکن است تهران را به تشدید پاسخ‌های نظامی وادار کند. در مقابل، ادامه تحریم‌ها و محاصره دریایی نیز از گزینه‌های مورد بحث واشنگتن است.

پایگاه خبری یمن مانیتور گزارش داده است که میانجی‌گران قطری پیش‌نویس توافق جدیدی را برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به تهران ارائه کرده‌اند و ایران در حال بررسی آن است. به گفته یک منبع آگاه از مذاکرات، انتظار می‌رود تهران تا پایان هفته پاسخ خود را اعلام کند.

این تحرک دیپلماتیک در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌هایی درباره احتمال ازسرگیری حملات اسرائیل وجود دارد. هم‌زمان، ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماسی تلفنی درباره تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی پایدار برای آتش‌بس گفت‌وگو کرده‌اند.

این تحولات نشان می‌دهد که تلاش‌های میانجی‌گرانه منطقه‌ای همچنان ادامه دارد؛ با این حال، انتشار خبر ارائه پیش‌نویس توافق به‌تنهایی به معنای دستیابی به توافق نهایی نیست و جزئیات کامل پیشنهاد قطر نیز در این گزارش منتشر نشده است.

الجزیره در تحلیلی نوشت: چرا تهران، با وجود فشارهای نظامی و اقتصادی، همچنان بر شروط خود برای پایان جنگ پافشاری می‌کند. به نوشته این رسانه، ایران خواهان رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی بنادرش و دریافت تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد آمریکا است؛ در مقابل، واشنگتن خواستار امتیازهای بیشتری، از جمله در پرونده هسته‌ای ایران، پیش از توافق نهایی است.

این تحلیل، بی‌اعتمادی عمیق تهران به واشنگتن را یکی از عوامل اصلی موضع ایران می‌داند و به حملات قبلی آمریکا در دوره مذاکرات اشاره می‌کند. همچنین تنگه هرمز را یکی از اهرم‌های مهم ایران در معادلات منطقه‌ای و تجارت جهانی انرژی معرفی می‌کند؛ گذرگاهی که پیش از جنگ حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

در کنار این عوامل، میانجی‌گری چین و تلاش‌های دیپلماتیک عربستان، پاکستان و ترکیه برای جلوگیری از دور تازه درگیری‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رسانه های چین و روسیه

روزنامه چاینا دیلی در گزارشی با عنوان «بازنگری در امنیت خلیج فارس» نوشت که تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و حملات به زیرساخت‌های حیاتی، کشورهای خلیج فارس را به بازنگری در ترتیبات امنیتی و کاهش اتکای انحصاری به آمریکا سوق داده است.به نوشته این روزنامه در ۲۸ اکتبر، حملات به فرودگاه ملک خالد ریاض، تشدید جنگ یمن و رویارویی ایران و آمریکا در تنگه هرمز، محدودیت‌های تضمین‌های امنیتی واشنگتن را آشکار کرده است.

کارشناسان مورد استناد گزارش تأکید کردند که اختلاف منافع آمریکا و کشورهای عربی منطقه، ضرورت تنوع‌بخشی به همکاری‌های امنیتی و تقویت سازوکارهای منطقه‌ای را افزایش داده است.در این چارچوب، توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان و تمایل مصر به کمک به ریاض از نشانه‌های تغییر رویکرد امنیتی منطقه معرفی شده است. با این حال، کشورهای خلیج فارس درباره نحوه مواجهه با بحران‌ها اختلاف دارند؛ قطر و عمان بر گفت‌وگو و میانجی‌گری تأکید می‌کنند، در حالی که امارات رویکرد متفاوتی در همکاری‌های منطقه‌ای دنبال می‌کند.چاینا دیلی همچنین به نقل از کارشناسان نوشت که دستیابی به ثبات پایدار بدون درنظرگرفتن نقش ایران در معادلات امنیتی منطقه دشوار است. این تحلیل، اتکای صرف به قدرت نظامی و تضمین‌های خارجی را برای تأمین امنیت خلیج فارس ناکافی ارزیابی می‌کند.

وب‌سایت شبکه آرتی در گزارشی با عنوان «انتخابات اسرائیل به نتانیاهو ضربه زد، اما اسرائیل همچنان در بن‌بست است» به قلم مراد صادق‌زاده، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و استاد مدعو دانشگاه عالی اقتصاد مسکو، نوشت که مشارکت ۷۷.۷ درصدی در انتخابات پارلمانی اسرائیل، از افزایش نارضایتی عمومی نسبت به جنگ‌ها، بحران امنیتی و عملکرد بنیامین نتانیاهو حکایت دارد.

بر اساس نتایج اولیه، بلوک مخالفان ۴۷ کرسی، متحدان نتانیاهو ۵۴ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی کسب می‌کنند؛ با این حال، هیچ‌یک از دو اردوگاه به حداقل ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت دست نیافته‌اند.

نتایج رسمی قرار است چهارم نوامبر منتشر شود و مذاکرات ائتلافی می‌تواند به بن‌بست سیاسی یا برگزاری انتخابات مجدد منجر شود.این گزارش تأکید کرد که پیامدهای امنیتی عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ‌های غزه و لبنان، هزینه‌های اقتصادی و نظامی، فشار بر نیروهای ذخیره و انزوای بین‌المللی، اعتماد عمومی به نتانیاهو را تضعیف کرده است. در مقابل، گادی آیزنکوت با وعده بهبود حکمرانی و کاهش تنش‌های دیپلماتیک، جایگزینی میانه‌روتر معرفی می‌شود.

با این حال، اختلافات درباره مسئله فلسطین و نگاه سخت‌گیرانه هر دو جریان به ایران، امکان تغییر بنیادین سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل را محدود می‌کند. در نهایت، نتیجه انتخابات می‌تواند بر مسیر آینده خاورمیانه، میان ثبات نسبی و تشدید تقابل، تأثیر بگذارد.