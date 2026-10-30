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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

مقام ارشد قطری به تهران آمد

مقام ارشد قطری به تهران آمد

هیئت قطری به قصد رایزنی با مقامات ایرانی به تهران آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هیئت قطری به ریاست وزیر خارجه و مشاور ارشد نخست‌وزیر قطر امروز به قصد رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شد.

کد مطلب 6994295
نفیسه عبدالهی

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