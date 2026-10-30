https://mehrnews.com/x3dt5K ۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹ کد مطلب 6994295 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹ مقام ارشد قطری به تهران آمد هیئت قطری به قصد رایزنی با مقامات ایرانی به تهران آمدند. به گزارش خبرگزاری مهر، یک هیئت قطری به ریاست وزیر خارجه و مشاور ارشد نخستوزیر قطر امروز به قصد رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شد. کد مطلب 6994295 نفیسه عبدالهی کپی شد مطالب مرتبط پیام تسلیت عراقچی به همتای اسپانیایی پافشاری تهران بر شروط خود؛ بازتاب جنگ علیه ایران در رسانههای جهان برچسبها تهران قطر مذاکره با آمریکا
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