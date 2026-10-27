آغاز مصاحبه ورود ۸۴۱ دانشجوی جدید در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم میرزاپور صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به رسالت این دانشگاه در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان علاوه بر آموزش تخصصی دانشجویان در رشته‌های مختلف، مسئولیت مهمی در زمینه فرهنگ‌سازی، ارتقای آگاهی اجتماعی و آماده‌سازی دانشجومعلمان برای ایفای نقش مؤثر در جامعه بر عهده دارد.

وی افزود: با توجه به مناسبت‌های مختلف در طول سال، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متعددی از سوی حوزه دانشجویی، حوزه فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می‌شود که برنامه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل نیز بخشی از این فعالیت‌هاست.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان مازندران، برگزاری مانورهای مرتبط با پدافند غیرعامل و دوره‌های آموزشی با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و مراجع ذی‌صلاح را از جمله اقدامات این دانشگاه برشمرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف افزایش آگاهی و انتقال دانش لازم به کارکنان و اعضای مجموعه دانشگاه اجرا می‌شود.

میرزاپور با تأکید بر اهمیت آمادگی مراکز آموزشی در مواجهه با شرایط بحرانی بیان کرد: دانشگاه فرهنگیان به دلیل مأموریت خود در تربیت معلمان آینده کشور، ظرفیت قابل توجهی برای ترویج فرهنگ آمادگی، مسئولیت‌پذیری و آگاهی‌بخشی در جامعه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان مازندران اظهار کرد: شمار دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۳ این دانشگاه یک‌هزار و ۱۳۲ نفر بوده است و برای ورودی جدید نیز پذیرش حدود ۸۴۱ نفر پیش‌بینی شده که فرایند مصاحبه آنان از فردا آغاز می‌شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان مازندران با اشاره به شرایط خاص پذیرش در این دانشگاه افزود: دانشگاه فرهنگیان ماهیتی شبانه‌روزی دارد و جذب دانشجو با توجه به ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه امکانات خوابگاهی، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش باید با امکانات اسکان و نیازهای نظام آموزش‌وپرورش متناسب باشد؛ البته در صورت وجود شرایط و اخذ مجوزهای لازم، امکان بررسی راهکارهای دیگری برای اسکان دانشجویان نیز وجود دارد.

میرزاپور با تأکید بر ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: تربیت معلمان توانمند و برخوردار از دانش تخصصی، از مأموریت‌های اصلی دانشگاه فرهنگیان است و برنامه‌ریزی برای پذیرش دانشجو نیز باید در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای نظام تعلیم و تربیت کشور انجام شود.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی

سرپرست دانشگاه فرهنگیان مازندران همچنین با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، نقش آنان را در اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی مهم دانست و بر ضرورت همراهی رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌های فرهنگی و آموزشی تأکید کرد.

میرزاپور در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، فرماندهان و دانشمندان شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، برای سربلندی و پیروزی ملت ایران در شرایط حساس منطقه ابراز امیدواری کرد.

وی با اشاره به اهمیت رویکرد مردم‌محور در پدافند غیرعامل، مشارکت آگاهانه اقشار مختلف جامعه را در افزایش آمادگی عمومی ضروری دانست و تأکید کرد: توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی در محیط‌های دانشگاهی می‌تواند به تقویت آمادگی در برابر شرایط اضطراری کمک کند.