ماهیت مسائلی که کشور را تهدید می کند تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران، محسن ساسانی عصر امروز در نخستین همایش پدافند غیرعامل در دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: دفاع در مقابل تهاجم خارجی بدون سلاح و درگیری، تعریف پدافند غیرعامل است و امروزه با تغییر ماهیت تهدیدها، موضوع روش دفاع و چگونگی برخورد با آن نیز باید بررسی و طراحی شود.

ساسانی با تاکید بر اینکه اهمیت پدافند غیرعامل باید برای همه مسئولان و مردم شناخته شود، افزود: هر روز شاهد اعلام رسمی تهدیدها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم بنابراین باید در حوزه مسئولیت خود برای مقابله با تهدیدها، روش دفاع را بررسی و طراحی کنیم.

ساسانی بر شناخت تهدیدهای تخصصی تاکید کرد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری توجه به موضوع پدافند غیرعامل در تمام حوزه ها و از جمله حوزه نرم افزاری از سوی دستگاه های اجرایی کشور یک امر ضروری است.

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور صرفه جویی اقتصادی، حفظ و بقای منابع انسانی، کاهش آسیب پذیری، تداوم چرخه خدمات دستگاه های اجرایی، افزایش هزینه تهاجم دشمن،محمد مهدی نژاد نوری رئیس موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر به نقش دانشگاه ها در پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: امروز به کارگیری روشی برای مقابله با تهدیدهایی که بدون سلاح و درگیری علیه نظام جمهوری اسلامی وجود دارد بسیار مهم است.

وی بر برخورد علمی با این تهدیدها در پدافند غیرعامل تاکید کرد و اظهار داشت: نظریه ها باید در شناسایی تهدید، چگونگی مقابله با آن و ابزار دفاع در دانشگاه ها ارایه شود.

وی با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی برای مقابله با تهدیدات گفت: در این راستا دانشگاه مالک اشتر به دستور مقام معظم رهبری در سه گرایش پدافند غیرعامل دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می کند.

وی آموزش پدافند غیرعامل بین مسئولان دستگاه های اجرایی کشور را از دیگر برنامه های ترویج چگونگی مقابله با تهدیدها عنوان کرد و گفت: اکنون آموزش پدافند غیرعامل دریایی را در پژوهشکده های بابلسر و فریدون کنار استان مازندران در دستور کار داریم.

سید محمد کریمی، استاندار مازندران نیز در این همایش از تشکیل ستاد پدافند غیرعامل در این استان خبر داد و گفت: از آنجایی که این استان تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه زیادی قرار دارد توجه به آمادگی و ایجاد روشهای مقابله با آسیبها ضروری است.